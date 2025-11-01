Информация за цената за WuAI (WUAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00016496 $ 0.00016496 $ 0.00016496 24-часов нисък $ 0.00018186 $ 0.00018186 $ 0.00018186 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00016496$ 0.00016496 $ 0.00016496 24-часов висок $ 0.00018186$ 0.00018186 $ 0.00018186 Рекорд за всички времена $ 0.00037629$ 0.00037629 $ 0.00037629 Най-ниска цена $ 0.00006931$ 0.00006931 $ 0.00006931 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) +5.78% Промяна на цената (7д) +154.01% Промяна на цената (7д) +154.01%

Цената в реално време за WuAI (WUAI) е$0.00017835. През последните 24 часа WUAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016496 до най-висока стойност $ 0.00018186, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WUAI е $ 0.00037629, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006931.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WUAI има промяна от -0.05% за последния час, +5.78% за 24 часа и +154.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WuAI (WUAI)

Пазарна капитализация $ 149.04K$ 149.04K $ 149.04K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 177.67K$ 177.67K $ 177.67K Циркулиращо предлагане 832.91M 832.91M 832.91M Общо предлагане 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Текущата пазарна капитализация на WuAI е $ 149.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WUAI е 832.91M, като общото предлагане е 992907818.0421511. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 177.67K.