Токеномика на WTF Opossum (WTFO) Открийте ключова информация за WTF Opossum (WTFO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WTF Opossum (WTFO) WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Официален уебсайт: https://wtfo.online Бяла книга: https://wtfo.online Купете WTFO сега!

Токеномика и анализ на цената за WTF Opossum (WTFO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WTF Opossum (WTFO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 773.28K $ 773.28K $ 773.28K Общо предлагане: $ 856.15M $ 856.15M $ 856.15M Циркулиращо предлагане: $ 856.15M $ 856.15M $ 856.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 773.28K $ 773.28K $ 773.28K Рекорд за всички времена: $ 0.00180463 $ 0.00180463 $ 0.00180463 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00090322 $ 0.00090322 $ 0.00090322 Научете повече за цената на WTF Opossum (WTFO)

Токеномика на WTF Opossum (WTFO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WTF Opossum (WTFO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WTFO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WTFO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WTFO, разгледайте цената в реално време на токените WTFO!

Прогноза за цената за WTFO Искате ли да знаете какъв път може да поеме WTFO? Нашата страница за прогноза за цената WTFO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WTFO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!