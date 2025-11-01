Информация за цената за WrongCoin (WRONG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) +1.37% Промяна на цената (7д) -19.35% Промяна на цената (7д) -19.35%

Цената в реално време за WrongCoin (WRONG) е--. През последните 24 часа WRONG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WRONG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WRONG има промяна от -0.05% за последния час, +1.37% за 24 часа и -19.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WrongCoin (WRONG)

Пазарна капитализация $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Циркулиращо предлагане 999.78M 999.78M 999.78M Общо предлагане 999,776,516.804541 999,776,516.804541 999,776,516.804541

Текущата пазарна капитализация на WrongCoin е $ 8.85K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WRONG е 999.78M, като общото предлагане е 999776516.804541. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.85K.