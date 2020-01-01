Токеномика на Wreath (WREATH)
Информация за Wreath (WREATH)
Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There’s no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency.
Токеномика и анализ на цената за Wreath (WREATH)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wreath (WREATH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Wreath (WREATH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Wreath (WREATH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой WREATH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой WREATH токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.