Информация за цената за Wrapped Zedxion (WZEDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.463319 $ 0.463319 $ 0.463319 24-часов нисък $ 0.480037 $ 0.480037 $ 0.480037 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.463319$ 0.463319 $ 0.463319 24-часов висок $ 0.480037$ 0.480037 $ 0.480037 Рекорд за всички времена $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 Най-ниска цена $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Промяна на цената (1ч) +0.66% Промяна на цената (1д) +1.83% Промяна на цената (7д) -2.17% Промяна на цената (7д) -2.17%

Цената в реално време за Wrapped Zedxion (WZEDX) е$0.477169. През последните 24 часа WZEDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.463319 до най-висока стойност $ 0.480037, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WZEDX е $ 0.55216, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.223268.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WZEDX има промяна от +0.66% за последния час, +1.83% за 24 часа и -2.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Zedxion (WZEDX)

Пазарна капитализация $ 29.24M$ 29.24M $ 29.24M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.15B$ 2.15B $ 2.15B Циркулиращо предлагане 61.27M 61.27M 61.27M Общо предлагане 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Zedxion е $ 29.24M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WZEDX е 61.27M, като общото предлагане е 4512781925.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.15B.