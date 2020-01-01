Токеномика на Wrapped XRP (WXRP) Открийте ключова информация за Wrapped XRP (WXRP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped XRP (WXRP) Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. Официален уебсайт: https://wrapped.com/

Токеномика и анализ на цената за Wrapped XRP (WXRP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped XRP (WXRP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 59.54M $ 59.54M $ 59.54M Общо предлагане: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Циркулиращо предлагане: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.54M $ 59.54M $ 59.54M Рекорд за всички времена: $ 18.37 $ 18.37 $ 18.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.124627 $ 0.124627 $ 0.124627 Текуща цена: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Научете повече за цената на Wrapped XRP (WXRP)

Токеномика на Wrapped XRP (WXRP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped XRP (WXRP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WXRP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WXRP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WXRP, разгледайте цената в реално време на токените WXRP!

