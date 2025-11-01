Информация за цената за Wrapped XPL (WXPL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.283588 $ 0.283588 $ 0.283588 24-часов нисък $ 0.305612 $ 0.305612 $ 0.305612 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.283588$ 0.283588 $ 0.283588 24-часов висок $ 0.305612$ 0.305612 $ 0.305612 Рекорд за всички времена $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Най-ниска цена $ 0.283588$ 0.283588 $ 0.283588 Промяна на цената (1ч) +0.91% Промяна на цената (1д) +2.02% Промяна на цената (7д) -20.20% Промяна на цената (7д) -20.20%

Цената в реално време за Wrapped XPL (WXPL) е$0.293361. През последните 24 часа WXPL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.283588 до най-висока стойност $ 0.305612, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WXPL е $ 1.69, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.283588.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WXPL има промяна от +0.91% за последния час, +2.02% за 24 часа и -20.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped XPL (WXPL)

Пазарна капитализация $ 23.90M$ 23.90M $ 23.90M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.90M$ 23.90M $ 23.90M Циркулиращо предлагане 81.43M 81.43M 81.43M Общо предлагане 81,426,979.88883711 81,426,979.88883711 81,426,979.88883711

Текущата пазарна капитализация на Wrapped XPL е $ 23.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WXPL е 81.43M, като общото предлагане е 81426979.88883711. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.90M.