Информация за цената за Wrapped XOC (WXOC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.221264 $ 0.221264 $ 0.221264 24-часов нисък $ 0.233344 $ 0.233344 $ 0.233344 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.221264$ 0.221264 $ 0.221264 24-часов висок $ 0.233344$ 0.233344 $ 0.233344 Рекорд за всички времена $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Най-ниска цена $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Промяна на цената (1ч) +0.55% Промяна на цената (1д) +2.31% Промяна на цената (7д) -1.91% Промяна на цената (7д) -1.91%

Цената в реално време за Wrapped XOC (WXOC) е$0.23004. През последните 24 часа WXOC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.221264 до най-висока стойност $ 0.233344, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WXOC е $ 0.258007, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.20779.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WXOC има промяна от +0.55% за последния час, +2.31% за 24 часа и -1.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped XOC (WXOC)

Пазарна капитализация $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Циркулиращо предлагане 16.24M 16.24M 16.24M Общо предлагане 16,236,364.99861236 16,236,364.99861236 16,236,364.99861236

Текущата пазарна капитализация на Wrapped XOC е $ 3.72M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WXOC е 16.24M, като общото предлагане е 16236364.99861236. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.72M.