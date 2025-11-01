Информация за цената за Wrapped TAC (WTAC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00403269 $ 0.00403269 $ 0.00403269 24-часов нисък $ 0.00638795 $ 0.00638795 $ 0.00638795 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00403269$ 0.00403269 $ 0.00403269 24-часов висок $ 0.00638795$ 0.00638795 $ 0.00638795 Рекорд за всички времена $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Най-ниска цена $ 0.00403269$ 0.00403269 $ 0.00403269 Промяна на цената (1ч) +11.15% Промяна на цената (1д) +35.73% Промяна на цената (7д) +8.25% Промяна на цената (7д) +8.25%

Цената в реално време за Wrapped TAC (WTAC) е$0.00561694. През последните 24 часа WTAC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00403269 до най-висока стойност $ 0.00638795, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WTAC е $ 0.0173277, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00403269.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WTAC има промяна от +11.15% за последния час, +35.73% за 24 часа и +8.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped TAC (WTAC)

Пазарна капитализация $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Циркулиращо предлагане 242.92M 242.92M 242.92M Общо предлагане 242,923,400.691766 242,923,400.691766 242,923,400.691766

Текущата пазарна капитализация на Wrapped TAC е $ 1.35M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WTAC е 242.92M, като общото предлагане е 242923400.691766. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.35M.