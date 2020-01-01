Токеномика на Wrapped stETH (WSTETH) Открийте ключова информация за Wrapped stETH (WSTETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped stETH (WSTETH) wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Официален уебсайт: https://lido.fi/ Купете WSTETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped stETH (WSTETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped stETH (WSTETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.30B Общо предлагане: $ 3.24M Циркулиращо предлагане: $ 3.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.30B Рекорд за всички времена: $ 7,256.02 Най-ниска стойност за целия период: $ 558.54 Текуща цена: $ 4,701.67 Научете повече за цената на Wrapped stETH (WSTETH)

Токеномика на Wrapped stETH (WSTETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped stETH (WSTETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSTETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSTETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSTETH, разгледайте цената в реално време на токените WSTETH!

Прогноза за цената за WSTETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSTETH? Нашата страница за прогноза за цената WSTETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WSTETH сега!

