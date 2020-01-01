Токеномика на Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Открийте ключова информация за Wrapped STEAMX (WSTEAMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped STEAMX (WSTEAMX) A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: Provide initial holders to Steam Exchange when launched Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver! Официален уебсайт: https://steamexchange.ca/ Купете WSTEAMX сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped STEAMX (WSTEAMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Рекорд за всички времена: $ 0.08285 $ 0.08285 $ 0.08285 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.064671 $ 0.064671 $ 0.064671 Научете повече за цената на Wrapped STEAMX (WSTEAMX)

Токеномика на Wrapped STEAMX (WSTEAMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped STEAMX (WSTEAMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSTEAMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSTEAMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSTEAMX, разгледайте цената в реално време на токените WSTEAMX!

Прогноза за цената за WSTEAMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSTEAMX? Нашата страница за прогноза за цената WSTEAMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WSTEAMX сега!

