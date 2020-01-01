Токеномика на Wrapped stASTR (WSTASTR) Открийте ключова информация за Wrapped stASTR (WSTASTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped stASTR (WSTASTR) Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Intuitive UI for a seamless staking experience Официален уебсайт: https://www.astake.dev Купете WSTASTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped stASTR (WSTASTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped stASTR (WSTASTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.84M Общо предлагане: $ 145.25M Циркулиращо предлагане: $ 145.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.84M Рекорд за всички времена: $ 0.03544925 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00462923 Текуща цена: $ 0.02643693 Научете повече за цената на Wrapped stASTR (WSTASTR)

Токеномика на Wrapped stASTR (WSTASTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped stASTR (WSTASTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSTASTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSTASTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSTASTR, разгледайте цената в реално време на токените WSTASTR!

Прогноза за цената за WSTASTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSTASTR? Нашата страница за прогноза за цената WSTASTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

