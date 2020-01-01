Токеномика на Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Открийте ключова информация за Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. Официален уебсайт: https://reservoir.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.94M $ 16.94M $ 16.94M Общо предлагане: $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M Циркулиращо предлагане: $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M Рекорд за всички времена: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Текуща цена: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Научете повече за цената на Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Токеномика на Wrapped Savings rUSD (WSRUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSRUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSRUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSRUSD, разгледайте цената в реално време на токените WSRUSD!

Прогноза за цената за WSRUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSRUSD? Нашата страница за прогноза за цената WSRUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

