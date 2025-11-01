Информация за цената за Wrapped RBNT (WRBNT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00615322 $ 0.00615322 $ 0.00615322 24-часов нисък $ 0.00663919 $ 0.00663919 $ 0.00663919 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00615322$ 0.00615322 $ 0.00615322 24-часов висок $ 0.00663919$ 0.00663919 $ 0.00663919 Рекорд за всички времена $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Най-ниска цена $ 0.00611261$ 0.00611261 $ 0.00611261 Промяна на цената (1ч) +1.97% Промяна на цената (1д) +5.32% Промяна на цената (7д) +1.38% Промяна на цената (7д) +1.38%

Цената в реално време за Wrapped RBNT (WRBNT) е$0.00651779. През последните 24 часа WRBNT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00615322 до най-висока стойност $ 0.00663919, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WRBNT е $ 0.03076976, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00611261.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WRBNT има промяна от +1.97% за последния час, +5.32% за 24 часа и +1.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped RBNT (WRBNT)

Пазарна капитализация $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Циркулиращо предлагане 882.42M 882.42M 882.42M Общо предлагане 1,670,233,972.779801 1,670,233,972.779801 1,670,233,972.779801

Текущата пазарна капитализация на Wrapped RBNT е $ 5.75M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WRBNT е 882.42M, като общото предлагане е 1670233972.779801. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.89M.