Токеномика на Wrapped QUIL (QUIL) Открийте ключова информация за Wrapped QUIL (QUIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Wrapped QUIL (QUIL) Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Официален уебсайт: https://quilibrium.com/ Бяла книга: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Купете QUIL сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped QUIL (QUIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped QUIL (QUIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.97M Общо предлагане: $ 902.29M Циркулиращо предлагане: $ 902.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.97M Рекорд за всички времена: $ 0.451419 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01713112 Текуща цена: $ 0.03987176

Токеномика на Wrapped QUIL (QUIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped QUIL (QUIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QUIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QUIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QUIL, разгледайте цената в реално време на токените QUIL!

