Токеномика на Wrapped QOM (WQOM)
Информация за Wrapped QOM (WQOM)
QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust.
QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions.
Токеномика и анализ на цената за Wrapped QOM (WQOM)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped QOM (WQOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Wrapped QOM (WQOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Wrapped QOM (WQOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой WQOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой WQOM токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на WQOM, разгледайте цената в реално време на токените WQOM!
Прогноза за цената за WQOM
Искате ли да знаете какъв път може да поеме WQOM? Нашата страница за прогноза за цената WQOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
