Токеномика на Wrapped QOM (WQOM)

Информация за Wrapped QOM (WQOM) QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust. QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions. Официален уебсайт: https://qom.one/ Купете WQOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped QOM (WQOM)

Пазарна капитализация: $ 2.13M
Общо предлагане: $ 600.00T
Циркулиращо предлагане: $ 126.26T
FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.13M
Рекорд за всички времена: $ 0
Най-ниска стойност за целия период: $ 0
Текуща цена: $ 0

Токеномика на Wrapped QOM (WQOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped QOM (WQOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WQOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WQOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WQOM, разгледайте цената в реално време на токените WQOM!

