Информация за цената за Wrapped Peaq (WPEAQ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.077513 24-часов висок $ 0.085383 Рекорд за всички времена $ 0.147401 Най-ниска цена $ 0.058887 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) +0.99% Промяна на цената (7д) -13.33%

Цената в реално време за Wrapped Peaq (WPEAQ) е$0.078873. През последните 24 часа WPEAQ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.077513 до най-висока стойност $ 0.085383, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WPEAQ е $ 0.147401, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.058887.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WPEAQ има промяна от -1.11% за последния час, +0.99% за 24 часа и -13.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Peaq (WPEAQ)

Пазарна капитализация $ 7.78M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.78M Циркулиращо предлагане 98.67M Общо предлагане 98,665,471.36697838

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Peaq е $ 7.78M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WPEAQ е 98.67M, като общото предлагане е 98665471.36697838. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.78M.