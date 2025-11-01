Информация за цената за Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.078529 $ 0.078529 $ 0.078529 24-часов нисък $ 0.085858 $ 0.085858 $ 0.085858 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.078529$ 0.078529 $ 0.078529 24-часов висок $ 0.085858$ 0.085858 $ 0.085858 Рекорд за всички времена $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Най-ниска цена $ 0.071996$ 0.071996 $ 0.071996 Промяна на цената (1ч) -2.27% Промяна на цената (1д) +0.64% Промяна на цената (7д) -11.62% Промяна на цената (7д) -11.62%

Цената в реално време за Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) е$0.079959. През последните 24 часа WSTPEAQ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.078529 до най-висока стойност $ 0.085858, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WSTPEAQ е $ 0.147635, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.071996.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WSTPEAQ има промяна от -2.27% за последния час, +0.64% за 24 часа и -11.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Пазарна капитализация $ 35.75K$ 35.75K $ 35.75K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.75K$ 35.75K $ 35.75K Циркулиращо предлагане 444.93K 444.93K 444.93K Общо предлагане 444,932.1183098018 444,932.1183098018 444,932.1183098018

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Parasail Staked PEAQ е $ 35.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WSTPEAQ е 444.93K, като общото предлагане е 444932.1183098018. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.75K.