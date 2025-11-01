БорсаDEX+
Цената в реално време на Wrapped Parasail Staked PEAQ днес е 0.079959 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WSTPEAQ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WSTPEAQ в MEXC сега.

Повече за WSTPEAQ

WSTPEAQценова информация

Какво представлява WSTPEAQ

Официален уебсайт на WSTPEAQ

Токеномика на WSTPEAQ

WSTPEAQ ценова прогноза

Wrapped Parasail Staked PEAQ цена (WSTPEAQ)

1 WSTPEAQ към USD - цена в реално време:

$0.079959
$0.079959
+0.60%1D
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ценова графика на живо
Информация за цената за Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.078529
$ 0.078529
24-часов нисък
$ 0.085858
$ 0.085858
24-часов висок

$ 0.078529
$ 0.078529

$ 0.085858
$ 0.085858

$ 0.147635
$ 0.147635

$ 0.071996
$ 0.071996

-2.27%

+0.64%

-11.62%

-11.62%

Цената в реално време за Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) е$0.079959. През последните 24 часа WSTPEAQ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.078529 до най-висока стойност $ 0.085858, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WSTPEAQ е $ 0.147635, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.071996.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WSTPEAQ има промяна от -2.27% за последния час, +0.64% за 24 часа и -11.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

$ 35.75K
$ 35.75K

--
--

$ 35.75K
$ 35.75K

444.93K
444.93K

444,932.1183098018
444,932.1183098018

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Parasail Staked PEAQ е $ 35.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WSTPEAQ е 444.93K, като общото предлагане е 444932.1183098018. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.75K.

История на цените за Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) USD

През днешния ден промяната в цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ към USD беше $ +0.00050748.
През последните 30 дни промяната в цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ към USD беше $ -0.0200657910.
През последните 60 дни промяната в цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Wrapped Parasail Staked PEAQ към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00050748+0.64%
30 дни$ -0.0200657910-25.09%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

Колко ще струва Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Проверете прогнозата за цената за Wrapped Parasail Staked PEAQ сега!

WSTPEAQ към местни валути

Токеномика на Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Разбирането на токеномиката на Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WSTPEAQ сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Колко струва Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) днес?
Цената в реално време на WSTPEAQ в USD е 0.079959 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WSTPEAQ към USD?
Текущата цена на WSTPEAQ към USD е $ 0.079959. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Wrapped Parasail Staked PEAQ?
Пазарната капитализация за WSTPEAQ е $ 35.75K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WSTPEAQ?
Циркулиращото предлагане на WSTPEAQ е 444.93K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WSTPEAQ?
WSTPEAQ постигна ATH цена от 0.147635 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WSTPEAQ?
WSTPEAQ достигна ATL цена от 0.071996 USD.
Какъв е обемът на търговията на WSTPEAQ?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WSTPEAQ е -- USD.
Ще се повиши ли WSTPEAQ тази година?
WSTPEAQ може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WSTPEAQ за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,593.61

$3,857.29

$0.02877

$186.98

$1.0004

