Информация за Wrapped Origin Sonic (WOS) Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Официален уебсайт: https://originprotocol.com/ Бяла книга: https://docs.originprotocol.com/

Токеномика и анализ на цената за Wrapped Origin Sonic (WOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped Origin Sonic (WOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Общо предлагане: $ 21.95M $ 21.95M $ 21.95M Циркулиращо предлагане: $ 21.95M $ 21.95M $ 21.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Рекорд за всички времена: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000382 $ 0.00000382 $ 0.00000382 Текуща цена: $ 0.309496 $ 0.309496 $ 0.309496 Научете повече за цената на Wrapped Origin Sonic (WOS)

Токеномика на Wrapped Origin Sonic (WOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped Origin Sonic (WOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOS, разгледайте цената в реално време на токените WOS!

Прогноза за цената за WOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOS? Нашата страница за прогноза за цената WOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

