Информация за Wrapped OrdBridge (WBRGE) OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Официален уебсайт: https://ordbridge.io/ Бяла книга: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/ Купете WBRGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped OrdBridge (WBRGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped OrdBridge (WBRGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 74.28K $ 74.28K $ 74.28K Общо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Циркулиращо предлагане: $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 142.46K $ 142.46K $ 142.46K Рекорд за всички времена: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00067837 $ 0.00067837 $ 0.00067837 Научете повече за цената на Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Токеномика на Wrapped OrdBridge (WBRGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped OrdBridge (WBRGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WBRGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WBRGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WBRGE, разгледайте цената в реално време на токените WBRGE!

