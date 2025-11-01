Информация за цената за Wrapped Nibiru (WNIBI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01196457 $ 0.01196457 $ 0.01196457 24-часов нисък $ 0.01254739 $ 0.01254739 $ 0.01254739 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01196457$ 0.01196457 $ 0.01196457 24-часов висок $ 0.01254739$ 0.01254739 $ 0.01254739 Рекорд за всички времена $ 0.01254739$ 0.01254739 $ 0.01254739 Най-ниска цена $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +4.16% Промяна на цената (7д) +4.46% Промяна на цената (7д) +4.46%

Цената в реално време за Wrapped Nibiru (WNIBI) е$0.01248675. През последните 24 часа WNIBI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01196457 до най-висока стойност $ 0.01254739, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WNIBI е $ 0.01254739, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00965263.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WNIBI има промяна от +0.00% за последния час, +4.16% за 24 часа и +4.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Nibiru (WNIBI)

Пазарна капитализация $ 136.67K$ 136.67K $ 136.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 136.67K$ 136.67K $ 136.67K Циркулиращо предлагане 10.95M 10.95M 10.95M Общо предлагане 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Nibiru е $ 136.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WNIBI е 10.95M, като общото предлагане е 10945424.77. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 136.67K.