Информация за Wrapped NETZ (WNETZ) WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly. Официален уебсайт: https://mainnetz.io Бяла книга: https://mainnetz.io/whitepaper Купете WNETZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped NETZ (WNETZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped NETZ (WNETZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K Общо предлагане: $ 38.45M $ 38.45M $ 38.45M Циркулиращо предлагане: $ 38.45M $ 38.45M $ 38.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00508302 $ 0.00508302 $ 0.00508302 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00005266 $ 0.00005266 $ 0.00005266 Текуща цена: $ 0.00068778 $ 0.00068778 $ 0.00068778 Научете повече за цената на Wrapped NETZ (WNETZ)

Токеномика на Wrapped NETZ (WNETZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped NETZ (WNETZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WNETZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WNETZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WNETZ, разгледайте цената в реално време на токените WNETZ!

Прогноза за цената за WNETZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме WNETZ? Нашата страница за прогноза за цената WNETZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WNETZ сега!

