Какво е Wrapped Moonbeam (WGLMR)

WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.

Wrapped Moonbeam (WGLMR) ресурс Официален уеб сайт