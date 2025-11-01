Информация за цената за Wrapped M (WM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24-часов нисък $ 2.59 $ 2.59 $ 2.59 24-часов висок 24-часов нисък $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 24-часов висок $ 2.59$ 2.59 $ 2.59 Рекорд за всички времена $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Най-ниска цена $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Промяна на цената (1ч) +1.00% Промяна на цената (1д) +1.94% Промяна на цената (7д) +16.38% Промяна на цената (7д) +16.38%

Цената в реално време за Wrapped M (WM) е$2.53. През последните 24 часа WM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.43 до най-висока стойност $ 2.59, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WM е $ 2.96, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.363505.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WM има промяна от +1.00% за последния час, +1.94% за 24 часа и +16.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped M (WM)

Пазарна капитализация $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,703.8224604 1,000,703.8224604 1,000,703.8224604

Текущата пазарна капитализация на Wrapped M е $ 2.53M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WM е 1.00M, като общото предлагане е 1000703.8224604. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.53M.