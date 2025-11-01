Информация за цената за Wrapped HSK (WHSK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.307691 $ 0.307691 $ 0.307691 24-часов нисък $ 0.330135 $ 0.330135 $ 0.330135 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.307691$ 0.307691 $ 0.307691 24-часов висок $ 0.330135$ 0.330135 $ 0.330135 Рекорд за всички времена $ 0.608571$ 0.608571 $ 0.608571 Най-ниска цена $ 0.282035$ 0.282035 $ 0.282035 Промяна на цената (1ч) -0.16% Промяна на цената (1д) +2.62% Промяна на цената (7д) +11.35% Промяна на цената (7д) +11.35%

Цената в реално време за Wrapped HSK (WHSK) е$0.327717. През последните 24 часа WHSK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.307691 до най-висока стойност $ 0.330135, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WHSK е $ 0.608571, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.282035.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WHSK има промяна от -0.16% за последния час, +2.62% за 24 часа и +11.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped HSK (WHSK)

Пазарна капитализация $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Циркулиращо предлагане 3.71M 3.71M 3.71M Общо предлагане 3,707,945.99982711 3,707,945.99982711 3,707,945.99982711

Текущата пазарна капитализация на Wrapped HSK е $ 1.21M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WHSK е 3.71M, като общото предлагане е 3707945.99982711. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.22M.