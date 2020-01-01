Токеномика на Wrapped HLP (WHLP) Открийте ключова информация за Wrapped HLP (WHLP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped HLP (WHLP) Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP's yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Токеномика и анализ на цената за Wrapped HLP (WHLP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped HLP (WHLP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Общо предлагане: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Циркулиращо предлагане: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Рекорд за всички времена: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.915753 $ 0.915753 $ 0.915753 Текуща цена: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01

Токеномика на Wrapped HLP (WHLP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped HLP (WHLP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHLP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHLP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHLP, разгледайте цената в реално време на токените WHLP!

Прогноза за цената за WHLP Искате ли да знаете какъв път може да поеме WHLP? Нашата страница за прогноза за цената WHLP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

