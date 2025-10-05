Информация за цената за Wrapped HLP (WHLP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24-часов нисък $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24-часов висок $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Рекорд за всички времена $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Най-ниска цена $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.45% Промяна на цената (7д) -0.07% Промяна на цената (7д) -0.07%

Цената в реално време за Wrapped HLP (WHLP) е$1.02. През последните 24 часа WHLP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.016 до най-висока стойност $ 1.029, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WHLP е $ 1.048, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.915753.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WHLP има промяна от +0.01% за последния час, -0.45% за 24 часа и -0.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped HLP (WHLP)

Пазарна капитализация $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Циркулиращо предлагане 6.91M 6.91M 6.91M Общо предлагане 6,912,670.423358 6,912,670.423358 6,912,670.423358

Текущата пазарна капитализация на Wrapped HLP е $ 7.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WHLP е 6.91M, като общото предлагане е 6912670.423358. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.05M.