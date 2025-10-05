Цената в реално време на Wrapped HLP днес е 1.02 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WHLP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WHLP в MEXC сега.Цената в реално време на Wrapped HLP днес е 1.02 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WHLP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WHLP в MEXC сега.

Повече за WHLP

WHLPценова информация

Официален уебсайт на WHLP

Токеномика на WHLP

WHLP ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Wrapped HLP Лого

Wrapped HLP цена (WHLP)

Не се намира в списъка

1 WHLP към USD - цена в реално време:

$1.02
$1.02$1.02
-0.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Wrapped HLP (WHLP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:34:14 (UTC+8)

Информация за цената за Wrapped HLP (WHLP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.016
$ 1.016$ 1.016
24-часов нисък
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24-часов висок

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

+0.01%

-0.45%

-0.07%

-0.07%

Цената в реално време за Wrapped HLP (WHLP) е$1.02. През последните 24 часа WHLP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.016 до най-висока стойност $ 1.029, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WHLP е $ 1.048, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.915753.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WHLP има промяна от +0.01% за последния час, -0.45% за 24 часа и -0.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped HLP (WHLP)

$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M

--
----

$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M

6.91M
6.91M 6.91M

6,912,670.423358
6,912,670.423358 6,912,670.423358

Текущата пазарна капитализация на Wrapped HLP е $ 7.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WHLP е 6.91M, като общото предлагане е 6912670.423358. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.05M.

История на цените за Wrapped HLP (WHLP) USD

През днешния ден промяната в цената на Wrapped HLP към USD беше $ -0.004705483704269.
През последните 30 дни промяната в цената на Wrapped HLP към USD беше $ +0.0052925760.
През последните 60 дни промяната в цената на Wrapped HLP към USD беше $ +0.0106683840.
През последните 90 дни промяната в цената на Wrapped HLP към USD беше $ +0.0241561430311582.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.004705483704269-0.45%
30 дни$ +0.0052925760+0.52%
60 дни$ +0.0106683840+1.05%
90 дни$ +0.0241561430311582+2.43%

Какво е Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Wrapped HLP (WHLP) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Wrapped HLP (USD)

Колко ще струва Wrapped HLP (WHLP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Wrapped HLP (WHLP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Wrapped HLP.

Проверете прогнозата за цената за Wrapped HLP сега!

WHLP към местни валути

Токеномика на Wrapped HLP (WHLP)

Разбирането на токеномиката на Wrapped HLP (WHLP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WHLP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Wrapped HLP (WHLP)

Колко струва Wrapped HLP (WHLP) днес?
Цената в реално време на WHLP в USD е 1.02 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WHLP към USD?
Текущата цена на WHLP към USD е $ 1.02. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Wrapped HLP?
Пазарната капитализация за WHLP е $ 7.05M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WHLP?
Циркулиращото предлагане на WHLP е 6.91M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WHLP?
WHLP постигна ATH цена от 1.048 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WHLP?
WHLP достигна ATL цена от 0.915753 USD.
Какъв е обемът на търговията на WHLP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WHLP е -- USD.
Ще се повиши ли WHLP тази година?
WHLP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WHLP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:34:14 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Wrapped HLP (WHLP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.