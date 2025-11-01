Информация за цената за Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 109,327 $ 109,327 $ 109,327 24-часов нисък $ 111,041 $ 111,041 $ 111,041 24-часов висок 24-часов нисък $ 109,327$ 109,327 $ 109,327 24-часов висок $ 111,041$ 111,041 $ 111,041 Рекорд за всички времена $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 Най-ниска цена $ 104,626$ 104,626 $ 104,626 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.34% Промяна на цената (7д) -0.90% Промяна на цената (7д) -0.90%

Цената в реално време за Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) е$109,706. През последните 24 часа WGBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 109,327 до най-висока стойност $ 111,041, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WGBTC е $ 124,609, а най-ниската цена за всички времена е $ 104,626.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WGBTC има промяна от +0.01% за последния час, +0.34% за 24 часа и -0.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Пазарна капитализация $ 371.61K$ 371.61K $ 371.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 371.61K$ 371.61K $ 371.61K Циркулиращо предлагане 3.39 3.39 3.39 Общо предлагане 3.38731382364349 3.38731382364349 3.38731382364349

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Goat Bitcoin е $ 371.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WGBTC е 3.39, като общото предлагане е 3.38731382364349. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 371.61K.