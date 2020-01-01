Токеномика на Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Открийте ключова информация за Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Официален уебсайт: https://fragmetric.xyz Бяла книга: https://docs.fragmetric.xyz Купете WFRAGSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.25M $ 73.25M $ 73.25M Общо предлагане: $ 390.09K $ 390.09K $ 390.09K Циркулиращо предлагане: $ 390.09K $ 390.09K $ 390.09K FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.25M $ 73.25M $ 73.25M Рекорд за всички времена: $ 216.84 $ 216.84 $ 216.84 Най-ниска стойност за целия период: $ 100.68 $ 100.68 $ 100.68 Текуща цена: $ 187.35 $ 187.35 $ 187.35 Научете повече за цената на Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Токеномика на Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WFRAGSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WFRAGSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WFRAGSOL, разгледайте цената в реално време на токените WFRAGSOL!

Прогноза за цената за WFRAGSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме WFRAGSOL? Нашата страница за прогноза за цената WFRAGSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WFRAGSOL сега!

