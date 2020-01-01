Токеномика на Wrapped Energi (WNRG) Открийте ключова информация за Wrapped Energi (WNRG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped Energi (WNRG) Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. Официален уебсайт: https://www.energi.world/ Купете WNRG сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped Energi (WNRG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped Energi (WNRG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 489.37K $ 489.37K $ 489.37K Общо предлагане: $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Циркулиращо предлагане: $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 489.37K $ 489.37K $ 489.37K Рекорд за всички времена: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02340507 $ 0.02340507 $ 0.02340507 Текуща цена: $ 0.03345968 $ 0.03345968 $ 0.03345968 Научете повече за цената на Wrapped Energi (WNRG)

Токеномика на Wrapped Energi (WNRG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped Energi (WNRG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WNRG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WNRG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WNRG, разгледайте цената в реално време на токените WNRG!

Прогноза за цената за WNRG Искате ли да знаете какъв път може да поеме WNRG? Нашата страница за прогноза за цената WNRG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WNRG сега!

