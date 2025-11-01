Информация за цената за Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0051821 $ 0.0051821 $ 0.0051821 24-часов нисък $ 0.00541313 $ 0.00541313 $ 0.00541313 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0051821$ 0.0051821 $ 0.0051821 24-часов висок $ 0.00541313$ 0.00541313 $ 0.00541313 Рекорд за всички времена $ 0.00642276$ 0.00642276 $ 0.00642276 Най-ниска цена $ 0.00465357$ 0.00465357 $ 0.00465357 Промяна на цената (1ч) -0.52% Промяна на цената (1д) +0.55% Промяна на цената (7д) +1.61% Промяна на цената (7д) +1.61%

Цената в реално време за Wrapped Elephant (WELEPHANT) е$0.00526858. През последните 24 часа WELEPHANT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0051821 до най-висока стойност $ 0.00541313, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WELEPHANT е $ 0.00642276, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00465357.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WELEPHANT има промяна от -0.52% за последния час, +0.55% за 24 часа и +1.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Пазарна капитализация $ 167.52K$ 167.52K $ 167.52K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 167.52K$ 167.52K $ 167.52K Циркулиращо предлагане 31.81M 31.81M 31.81M Общо предлагане 31,808,210.56929192 31,808,210.56929192 31,808,210.56929192

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Elephant е $ 167.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WELEPHANT е 31.81M, като общото предлагане е 31808210.56929192. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 167.52K.