Токеномика на Wrapped eETH (WEETH) Открийте ключова информация за Wrapped eETH (WEETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped eETH (WEETH) Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space. Официален уебсайт: https://www.ether.fi/ Бяла книга: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Wrapped eETH (WEETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped eETH (WEETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.86B $ 10.86B $ 10.86B Общо предлагане: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Циркулиращо предлагане: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.86B $ 10.86B $ 10.86B Рекорд за всички времена: $ 4,311.81 $ 4,311.81 $ 4,311.81 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,505.24 $ 1,505.24 $ 1,505.24 Текуща цена: $ 4,174.62 $ 4,174.62 $ 4,174.62

Токеномика на Wrapped eETH (WEETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped eETH (WEETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WEETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WEETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WEETH, разгледайте цената в реално време на токените WEETH!

Прогноза за цената за WEETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме WEETH? Нашата страница за прогноза за цената WEETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

