Информация за цената за Wrapped DOR (WDOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00276126 $ 0.00276126 $ 0.00276126 24-часов нисък $ 0.00321857 $ 0.00321857 $ 0.00321857 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00276126$ 0.00276126 $ 0.00276126 24-часов висок $ 0.00321857$ 0.00321857 $ 0.00321857 Рекорд за всички времена $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Най-ниска цена $ 0.00013164$ 0.00013164 $ 0.00013164 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +11.55% Промяна на цената (7д) +711.56% Промяна на цената (7д) +711.56%

Цената в реално време за Wrapped DOR (WDOR) е$0.00308031. През последните 24 часа WDOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00276126 до най-висока стойност $ 0.00321857, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WDOR е $ 0.00916377, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013164.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WDOR има промяна от -- за последния час, +11.55% за 24 часа и +711.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped DOR (WDOR)

Пазарна капитализация $ 77.01K$ 77.01K $ 77.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 77.01K$ 77.01K $ 77.01K Циркулиращо предлагане 25.00M 25.00M 25.00M Общо предлагане 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Wrapped DOR е $ 77.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WDOR е 25.00M, като общото предлагане е 25000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 77.01K.