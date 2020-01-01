Токеномика на Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Открийте ключова информация за Wrapped Cygnus USD (WCGUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Официален уебсайт: https://www.cygnus.finance/ Бяла книга: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Купете WCGUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped Cygnus USD (WCGUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.81M $ 8.81M $ 8.81M Общо предлагане: $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M Циркулиращо предлагане: $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.81M $ 8.81M $ 8.81M Рекорд за всички времена: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Текуща цена: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Научете повече за цената на Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Токеномика на Wrapped Cygnus USD (WCGUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WCGUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WCGUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WCGUSD, разгледайте цената в реално време на токените WCGUSD!

Прогноза за цената за WCGUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WCGUSD? Нашата страница за прогноза за цената WCGUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WCGUSD сега!

