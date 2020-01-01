Токеномика на Wrapped CTC (WCTC) Открийте ключова информация за Wrapped CTC (WCTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped CTC (WCTC) WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Официален уебсайт: https://creditcoin.org/ Купете WCTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped CTC (WCTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped CTC (WCTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Общо предлагане: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Циркулиращо предлагане: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Рекорд за всички времена: $ 0.369622 $ 0.369622 $ 0.369622 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.186205 $ 0.186205 $ 0.186205 Текуща цена: $ 0.262312 $ 0.262312 $ 0.262312 Научете повече за цената на Wrapped CTC (WCTC)

Токеномика на Wrapped CTC (WCTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped CTC (WCTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WCTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WCTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WCTC, разгледайте цената в реално време на токените WCTC!

Прогноза за цената за WCTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме WCTC? Нашата страница за прогноза за цената WCTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WCTC сега!

