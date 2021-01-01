Токеномика на Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Открийте ключова информация за Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Официален уебсайт: https://www.morphex.trade/ Купете WBLT сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 798.54K $ 798.54K $ 798.54K Общо предлагане: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K Циркулиращо предлагане: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K FDV (оценка при пълна реализация): $ 798.54K $ 798.54K $ 798.54K Рекорд за всички времена: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Текуща цена: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Научете повече за цената на Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Токеномика на Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WBLT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WBLT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WBLT, разгледайте цената в реално време на токените WBLT!

Прогноза за цената за WBLT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WBLT? Нашата страница за прогноза за цената WBLT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WBLT сега!

