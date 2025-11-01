БорсаDEX+
Цената в реално време на Wrapped BESC днес е 3.13 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WBESC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WBESC в MEXC сега.

Информация за цената за Wrapped BESC (WBESC) (USD)

Цената в реално време за Wrapped BESC (WBESC) е$3.13. През последните 24 часа WBESC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.97 до най-висока стойност $ 3.13, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WBESC е $ 5.37, а най-ниската цена за всички времена е $ 2.91.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WBESC има промяна от +0.25% за последния час, +4.51% за 24 часа и -13.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на Wrapped BESC е $ 2.63M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WBESC е 842.59K, като общото предлагане е 842590.1277124424. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.63M.

История на цените за Wrapped BESC (WBESC) USD

През днешния ден промяната в цената на Wrapped BESC към USD беше $ +0.134922.
През последните 30 дни промяната в цената на Wrapped BESC към USD беше $ -0.7039726820.
През последните 60 дни промяната в цената на Wrapped BESC към USD беше $ -0.6684224550.
През последните 90 дни промяната в цената на Wrapped BESC към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.134922+4.51%
30 дни$ -0.7039726820-22.49%
60 дни$ -0.6684224550-21.35%
90 дни$ 0--

Какво е Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Wrapped BESC (WBESC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Wrapped BESC (USD)

Колко ще струва Wrapped BESC (WBESC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Wrapped BESC (WBESC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Wrapped BESC.

Проверете прогнозата за цената за Wrapped BESC сега!

WBESC към местни валути

Токеномика на Wrapped BESC (WBESC)

Разбирането на токеномиката на Wrapped BESC (WBESC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WBESC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Wrapped BESC (WBESC)

Колко струва Wrapped BESC (WBESC) днес?
Цената в реално време на WBESC в USD е 3.13 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WBESC към USD?
Текущата цена на WBESC към USD е $ 3.13. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Wrapped BESC?
Пазарната капитализация за WBESC е $ 2.63M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WBESC?
Циркулиращото предлагане на WBESC е 842.59K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WBESC?
WBESC постигна ATH цена от 5.37 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WBESC?
WBESC достигна ATL цена от 2.91 USD.
Какъв е обемът на търговията на WBESC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WBESC е -- USD.
Ще се повиши ли WBESC тази година?
WBESC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WBESC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Wrapped BESC (WBESC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

