Информация за цената за Wrapped BESC (WBESC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 2.97 24-часов нисък $ 3.13 24-часов висок $ 2.97 24-часов нисък $ 3.13 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 5.37 Най-ниска цена $ 2.91 Промяна на цената (1ч) +0.25% Промяна на цената (1д) +4.51% Промяна на цената (7д) -13.39%

Цената в реално време за Wrapped BESC (WBESC) е$3.13. През последните 24 часа WBESC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.97 до най-висока стойност $ 3.13, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WBESC е $ 5.37, а най-ниската цена за всички времена е $ 2.91.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WBESC има промяна от +0.25% за последния час, +4.51% за 24 часа и -13.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped BESC (WBESC)

Пазарна капитализация $ 2.63M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.63M Циркулиращо предлагане 842.59K Общо предлагане 842,590.1277124424

Текущата пазарна капитализация на Wrapped BESC е $ 2.63M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WBESC е 842.59K, като общото предлагане е 842590.1277124424. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.63M.