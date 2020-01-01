Токеномика на Wrapped Beacon ETH (WBETH) Открийте ключова информация за Wrapped Beacon ETH (WBETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped Beacon ETH (WBETH) WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Официален уебсайт: https://www.binance.com/en/wbeth

Токеномика и анализ на цената за Wrapped Beacon ETH (WBETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped Beacon ETH (WBETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.42B $ 12.42B $ 12.42B Общо предлагане: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Циркулиращо предлагане: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.42B $ 12.42B $ 12.42B Рекорд за всички времена: $ 4,317.06 $ 4,317.06 $ 4,317.06 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 Текуща цена: $ 4,188.63 $ 4,188.63 $ 4,188.63 Научете повече за цената на Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Токеномика на Wrapped Beacon ETH (WBETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped Beacon ETH (WBETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WBETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WBETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WBETH, разгледайте цената в реално време на токените WBETH!

