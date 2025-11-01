Информация за цената за Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-часов нисък $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24-часов висок $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Рекорд за всички времена $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Най-ниска цена $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.02%

Цената в реално време за Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) е$1.002. През последните 24 часа WAPLAUSDT0 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.001 до най-висока стойност $ 1.005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAPLAUSDT0 е $ 1.029, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.988984.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAPLAUSDT0 има промяна от -0.01% за последния час, +0.01% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Пазарна капитализация $ 46.15M$ 46.15M $ 46.15M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 46.15M$ 46.15M $ 46.15M Циркулиращо предлагане 46.05M 46.05M 46.05M Общо предлагане 46,053,247.793561 46,053,247.793561 46,053,247.793561

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Plasma USDT0 е $ 46.15M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAPLAUSDT0 е 46.05M, като общото предлагане е 46053247.793561. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 46.15M.