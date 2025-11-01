Информация за цената за Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997958 $ 0.997958 $ 0.997958 24-часов нисък $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997958$ 0.997958 $ 0.997958 24-часов висок $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Рекорд за всички времена $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Най-ниска цена $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Промяна на цената (1ч) -0.02% Промяна на цената (1д) +0.13% Промяна на цената (7д) -0.10% Промяна на цената (7д) -0.10%

Цената в реално време за Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) е$0.999368. През последните 24 часа WAPLAUSDE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997958 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAPLAUSDE е $ 1.028, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.956016.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAPLAUSDE има промяна от -0.02% за последния час, +0.13% за 24 часа и -0.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Пазарна капитализация $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M Циркулиращо предлагане 10.86M 10.86M 10.86M Общо предлагане 10,856,538.12524279 10,856,538.12524279 10,856,538.12524279

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Plasma USDe е $ 10.85M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAPLAUSDE е 10.86M, като общото предлагане е 10856538.12524279. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.85M.