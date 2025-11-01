Информация за цената за Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Най-ниска цена $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) е$4,381.62. През последните 24 часа WAOPTWETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAOPTWETH е $ 5,168.19, а най-ниската цена за всички времена е $ 4,005.73.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAOPTWETH има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Пазарна капитализация $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Циркулиращо предлагане 245.47 245.47 245.47 Общо предлагане 245.3841839881501 245.3841839881501 245.3841839881501

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Optimism WETH е $ 1.13M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAOPTWETH е 245.47, като общото предлагане е 245.3841839881501. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.08M.