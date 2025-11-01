Информация за цената за Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 4,503.45 $ 4,503.45 $ 4,503.45 24-часов нисък $ 4,728.68 $ 4,728.68 $ 4,728.68 24-часов висок 24-часов нисък $ 4,503.45$ 4,503.45 $ 4,503.45 24-часов висок $ 4,728.68$ 4,728.68 $ 4,728.68 Рекорд за всички времена $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 Най-ниска цена $ 4,471.57$ 4,471.57 $ 4,471.57 Промяна на цената (1ч) +0.31% Промяна на цената (1д) +3.14% Промяна на цената (7д) -2.03% Промяна на цената (7д) -2.03%

Цената в реално време за Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) е$4,673.86. През последните 24 часа WAGNOWSTETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4,503.45 до най-висока стойност $ 4,728.68, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAGNOWSTETH е $ 5,982.55, а най-ниската цена за всички времена е $ 4,471.57.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAGNOWSTETH има промяна от +0.31% за последния час, +3.14% за 24 часа и -2.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Пазарна капитализация $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Циркулиращо предлагане 1.44K 1.44K 1.44K Общо предлагане 1,439.659450884457 1,439.659450884457 1,439.659450884457

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Gnosis wstETH е $ 6.73M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAGNOWSTETH е 1.44K, като общото предлагане е 1439.659450884457. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.73M.