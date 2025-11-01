Информация за цената за Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,758.44 $ 3,758.44 $ 3,758.44 24-часов нисък $ 3,946.16 $ 3,946.16 $ 3,946.16 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,758.44$ 3,758.44 $ 3,758.44 24-часов висок $ 3,946.16$ 3,946.16 $ 3,946.16 Рекорд за всички времена $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Най-ниска цена $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 Промяна на цената (1ч) +0.33% Промяна на цената (1д) +3.14% Промяна на цената (7д) -1.79% Промяна на цената (7д) -1.79%

Цената в реално време за Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) е$3,900.8. През последните 24 часа WAGNOWETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,758.44 до най-висока стойност $ 3,946.16, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAGNOWETH е $ 5,023.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,736.37.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAGNOWETH има промяна от +0.33% за последния час, +3.14% за 24 часа и -1.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Пазарна капитализация $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Циркулиращо предлагане 1.06K 1.06K 1.06K Общо предлагане 1,056.302528040712 1,056.302528040712 1,056.302528040712

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Gnosis WETH е $ 4.12M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAGNOWETH е 1.06K, като общото предлагане е 1056.302528040712. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.12M.