Информация за цената за Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 124.72 $ 124.72 $ 124.72 24-часов нисък $ 131.91 $ 131.91 $ 131.91 24-часов висок 24-часов нисък $ 124.72$ 124.72 $ 124.72 24-часов висок $ 131.91$ 131.91 $ 131.91 Рекорд за всички времена $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 Най-ниска цена $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Промяна на цената (1ч) -0.32% Промяна на цената (1д) +1.18% Промяна на цената (7д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.01%

Цената в реално време за Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) е$128.32. През последните 24 часа WAGNOGNO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 124.72 до най-висока стойност $ 131.91, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAGNOGNO е $ 171.93, а най-ниската цена за всички времена е $ 118.89.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAGNOGNO има промяна от -0.32% за последния час, +1.18% за 24 часа и +0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Пазарна капитализация $ 113.79K$ 113.79K $ 113.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 113.79K$ 113.79K $ 113.79K Циркулиращо предлагане 886.91 886.91 886.91 Общо предлагане 886.9096510867531 886.9096510867531 886.9096510867531

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Gnosis GNO е $ 113.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAGNOGNO е 886.91, като общото предлагане е 886.9096510867531. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 113.79K.