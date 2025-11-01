Информация за цената за Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,896.34 $ 3,896.34 $ 3,896.34 24-часов нисък $ 4,092.25 $ 4,092.25 $ 4,092.25 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,896.34$ 3,896.34 $ 3,896.34 24-часов висок $ 4,092.25$ 4,092.25 $ 4,092.25 Рекорд за всички времена $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Най-ниска цена $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 Промяна на цената (1ч) +0.30% Промяна на цената (1д) +2.92% Промяна на цената (7д) -1.32% Промяна на цената (7д) -1.32%

Цената в реално време за Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) е$4,052.84. През последните 24 часа WAETHWETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,896.34 до най-висока стойност $ 4,092.25, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAETHWETH е $ 5,206.48, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,549.35.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAETHWETH има промяна от +0.30% за последния час, +2.92% за 24 часа и -1.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Пазарна капитализация $ 145.97M$ 145.97M $ 145.97M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 145.97M$ 145.97M $ 145.97M Циркулиращо предлагане 36.03K 36.03K 36.03K Общо предлагане 36,029.98109451424 36,029.98109451424 36,029.98109451424

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Ethereum WETH е $ 145.97M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAETHWETH е 36.03K, като общото предлагане е 36029.98109451424. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 145.97M.