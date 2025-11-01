Информация за цената за Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24-часов нисък $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24-часов висок $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Рекорд за всички времена $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Най-ниска цена $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.01% Промяна на цената (7д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.01%

Цената в реално време за Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) е$1.14. През последните 24 часа WAETHUSDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.14 до най-висока стойност $ 1.14, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAETHUSDT е $ 1.23, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.033.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAETHUSDT има промяна от +0.01% за последния час, -0.01% за 24 часа и +0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Пазарна капитализация $ 127.88M$ 127.88M $ 127.88M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 127.88M$ 127.88M $ 127.88M Циркулиращо предлагане 111.76M 111.76M 111.76M Общо предлагане 111,758,398.182889 111,758,398.182889 111,758,398.182889

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Ethereum USDT е $ 127.88M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAETHUSDT е 111.76M, като общото предлагане е 111758398.182889. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 127.88M.