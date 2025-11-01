Информация за цената за Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24-часов нисък $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24-часов висок $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Рекорд за всички времена $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Най-ниска цена $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.02% Промяна на цената (7д) +0.06% Промяна на цената (7д) +0.06%

Цената в реално време за Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) е$1.15. През последните 24 часа WAETHUSDC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.11 до най-висока стойност $ 1.15, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAETHUSDC е $ 1.27, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.965606.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAETHUSDC има промяна от +0.01% за последния час, +0.02% за 24 часа и +0.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Пазарна капитализация $ 126.39M$ 126.39M $ 126.39M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 126.39M$ 126.39M $ 126.39M Циркулиращо предлагане 109.91M 109.91M 109.91M Общо предлагане 109,910,038.044436 109,910,038.044436 109,910,038.044436

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Ethereum USDC е $ 126.39M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAETHUSDC е 109.91M, като общото предлагане е 109910038.044436. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 126.39M.