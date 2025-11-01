Информация за цената за Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 4,518.95 $ 4,518.95 $ 4,518.95 24-часов нисък $ 4,819.05 $ 4,819.05 $ 4,819.05 24-часов висок 24-часов нисък $ 4,518.95$ 4,518.95 $ 4,518.95 24-часов висок $ 4,819.05$ 4,819.05 $ 4,819.05 Рекорд за всички времена $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Най-ниска цена $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Промяна на цената (1ч) +0.18% Промяна на цената (1д) +3.61% Промяна на цената (7д) -1.57% Промяна на цената (7д) -1.57%

Цената в реално време за Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) е$4,717.49. През последните 24 часа WAETHLIDOWSTETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4,518.95 до най-висока стойност $ 4,819.05, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAETHLIDOWSTETH е $ 6,300.14, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,160.66.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAETHLIDOWSTETH има промяна от +0.18% за последния час, +3.61% за 24 часа и -1.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Пазарна капитализация $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Циркулиращо предлагане 2.46K 2.46K 2.46K Общо предлагане 2,464.290513422624 2,464.290513422624 2,464.290513422624

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH е $ 11.63M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAETHLIDOWSTETH е 2.46K, като общото предлагане е 2464.290513422624. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.63M.