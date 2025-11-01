Информация за цената за Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,787.7 $ 3,787.7 $ 3,787.7 24-часов нисък $ 4,042.4 $ 4,042.4 $ 4,042.4 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,787.7$ 3,787.7 $ 3,787.7 24-часов висок $ 4,042.4$ 4,042.4 $ 4,042.4 Рекорд за всички времена $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 Най-ниска цена $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 Промяна на цената (1ч) +1.02% Промяна на цената (1д) +3.63% Промяна на цената (7д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.00%

Цената в реално време за Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) е$3,965.54. През последните 24 часа WAETHLIDOWETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,787.7 до най-висока стойност $ 4,042.4, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAETHLIDOWETH е $ 5,312.72, а най-ниската цена за всички времена е $ 1,900.47.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAETHLIDOWETH има промяна от +1.02% за последния час, +3.63% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Пазарна капитализация $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Циркулиращо предлагане 1.12K 1.12K 1.12K Общо предлагане 1,121.888804136745 1,121.888804136745 1,121.888804136745

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Ethereum Lido WETH е $ 4.45M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAETHLIDOWETH е 1.12K, като общото предлагане е 1121.888804136745. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.45M.