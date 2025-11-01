Информация за цената за Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 1.0 24-часов висок $ 1.023 Рекорд за всички времена $ 1.11 Най-ниска цена $ 0.920237 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.03%

Цената в реално време за Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) е$1.022. През последните 24 часа WAETHLIDOGHO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.0 до най-висока стойност $ 1.023, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAETHLIDOGHO е $ 1.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.920237.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAETHLIDOGHO има промяна от +0.01% за последния час, +0.01% за 24 часа и +0.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Пазарна капитализация $ 20.94M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.94M Циркулиращо предлагане 20.48M Общо предлагане 20,484,104.19123231

Текущата пазарна капитализация на Wrapped Aave Ethereum Lido GHO е $ 20.94M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAETHLIDOGHO е 20.48M, като общото предлагане е 20484104.19123231. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.94M.